Avcılar'da polisle köşe kapmaca

Gümüşpala Mahallesi Hacıkadın Sokak'ta polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak için uyarıda bulundu.



Sürücü ise ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

LASTİKLERE ATEŞ AÇILDI



Şüphelinin kullandığı otomobilin peşinden giden ekipler, bir süre sonra lastiklere ateş açarak aracı durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı.



UYUŞTURUCU ÇIKTI



Ekiplerin otomobilde ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin 5 adet suç kaydının olduğu belirlendi.



Ekiplerin araçta yaptığı incelemenin ardından şüpheli gözaltına alındı.

