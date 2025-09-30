Avcılar'da polisle köşe kapmaca

İstanbul Avcılar'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün üzerinden 8 gram uyuşturucu çıktı. Şüphelinin suç kaydının kabarık olduğu belirlendi.

Gümüşpala Mahallesi Hacıkadın Sokak'ta polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak için uyarıda bulundu.

Sürücü ise ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

LASTİKLERE ATEŞ AÇILDI

Şüphelinin kullandığı otomobilin peşinden giden ekipler, bir süre sonra lastiklere ateş açarak aracı durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Ekiplerin otomobilde ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin 5 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

Ekiplerin araçta yaptığı incelemenin ardından şüpheli gözaltına alındı.

