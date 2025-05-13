Avcılar'da restoran yangını
İstanbul Avcılar'da bir restoranın çatı bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Yediveren Sokak'ta bulunan tek katlı bir restoranın çatısında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına çalışanlar hortumla su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü
Ölen veya yaralananın olmadığı yangında restoran büyük hasar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
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