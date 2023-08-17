Avcılar'da riskli binalar yıkılıyor

Hançerli, "Bugün arkamızda gördüğünüz bina kentsel dönüşüm çerçevesinde yıktığımız 1999'uncu bina ve hemen akabinde 2000-2001'inci binayı da yıkacağız. Bu binada 17 daire var 17 dairede yaklaşık 70 insan yaşıyor. 70 insan riskli bir yapıdan çıktı güvenli yerlerde yaşamaya başladı. Yıktığımız 1999 binayı düşündüğümüzde 100 bin insanın kurtarıldığı anlamına geliyor. Depreme hazırlıkta asıl önemli olan risk yönetimi riski azaltmaya çalışmalar aradan 24 yılda tüm Türkiye'mizde Avcılar'ımızda yeterince hazırlık yeterince çalışma yapılmadığı özellikle 6 Şubat depreminde anlaşıldı." dedi.



"Türkiyemizin ivedi bir şekilde hazırlanması lazım. Bunun için Ekrem Başkanımızın da bahsettiği seferberliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullanan Hançerli, "Merkezi ve yerel yönetimlerin ve diğer tüm diğer paydaşlarla ortak çalışmaya acil ihtiyacımız var. Biz var gücümüzle çalışıyoruz. Riskli hiçbir bina kalmayana kadar gece-gündüz çalışacağız." diye konuştu.

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