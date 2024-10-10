Avcılar'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

İstanbul Avcılar'da, aracından inip silahıyla havaya ateş açan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde bir şüphelinin aracından inip silahıyla havaya ateş açtığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, kimliğini belirlediği 16 yaşındaki D.Y'yi evinde yakaladı.



Kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkalı olduğu öğrenilen D.Y. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.