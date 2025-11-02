Avcılar'da silahlı saldırı: Bir kişi vuruldu

İstanbul'da bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün gece saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 30 yaşındaki Emrah S. isimli vatandaş, henüz kimliği belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Siyah bir otomobil ile gelen silahlı saldırganlar, Emrah S.'yi hedef alarak defalarca ateş etti.

Kurşunların hedefi olan 30 yaşındaki adam bacağından yaralandı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Silah sesleri çevredeki bir güvenlik kamerasından duyulurken, görüntülerde, siyah bir otomobilin cadde üzerinde ilerlediği ve içerisindeki saldırganların yedi el ateş ettiği anlar yer aldı.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.