Avcılar'da sürücü direksiyon başında felç geçirdi

İstanbul Avcılar'da E5 Karayolu Ankara istikametinde bir sürücü direksiyon başında felç geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, işçi almaya giden servisin sürücüsü 67 yaşındaki Mustafa Altan, araç seyir halindeyken felç geçirdi.



Bunun üzerine sürücünün kontrolünden çıkan araç, E5 Karayolunun orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.



Kazada sürücü Altan, yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden kurtarırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Müdahalenin ardından yaralı Mustafa Altan hastaneye kaldırıldı.



Direğe çarpan araç çekici yardımıyla çekilirken, kaza nedeniyle trafik oluştu. Yaklaşık 1 saat iki şeritten sağlanan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.



Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde aracın sürücünün kontrolünden çıktığı ve refüjdeki direğe çarptığı görülüyor.



Sürücünün felç geçirdiğini söyleyen görgü tanığı Mine Vardarlıer ise, “Ben masamda oturuyordum, bey efendi çok yavaş, sakin geliyordu. Birden direğe doğru girdi. O anda direk sallandı ve lamba olduğu gibi yere düştü. Diğer arabalar durdular ve depodaki arkadaşlarımız hemen müdahale etti. Şoför bey, felç geçirdiğini ondan dolayı kaza yaptığını söyledi. Yüzünde kan vardı, şişmişti içerisi sıkıştığını söyledi. İtfaiye ve ambulans gelerek müdahale etti.” diye konuştu.

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