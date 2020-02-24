Avcılar'da sürücü kursu sahibi silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul'un Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi'ndeki özel sürücü kursunda saat 14.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kurs sahibi Ercan Özmen'e (43) kursun içinde konuşurken henüz bilinmeyen bir nedenle silahını çekerek iki el ateş etti.

Saldırgan ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İki merminin isabet ettiğin Ercan Özmen olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıyı haber alıp olay yerine gelen Ercan Özmen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.