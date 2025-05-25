Avcılar’da telefon hırsızlığı

Olay Üniversite Mahallesi’ndeki bir AVM içerisindeki ayakkabı mağazasında meydana geldi. Mağazada beğendiği ayakkabıyı deneyen müşteri, cep telefonunu sehpanın üzerinde bıraktı. Bu sırada müşteri kılığında mağazada dolaşan yüzü peçeli bir kadın, sehpanın üzerindeki telefonu alarak mağazadan çıktı.

Müşterinin cep telefonunu bulamaması üzerine mağaza yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde hırsızlık anları, saniye saniye görüldü.

Telefonun sahibi, hırsızın yakalanması için polise şikayetçi oldu.Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu’na gezintiye giden, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, Çakıt Çayı’nın debisinin yükselmesiyle bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, halat ve can simitleriyle müdahalesiyle mahsur kalanlar, çayın karşısına geçirilerek kurtarıldı.