Avcılar'da TIR'ın üst geçide çarptığı kazada iki yaralı
25.11.2025 13:16
DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçide çarptı. Kazada TIR şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçide çarptı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.
Kazada TIR şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.