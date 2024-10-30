Avcılar’da torpil kavgası: Kırtasiyeciyi dövdüler

İstanbul’un Avcılar ilçesinde iki çocuk bir kırtasiye dükkanının önüne torpil atarak kaçınca iş yeri sahibi çocukları kovaladı. Olayın ardından kırtasiyeye gelen çocukların aileleri, iş yeri sahibini dövdü.

Avcılar’da torpil kavgası: Kırtasiyeciyi dövdüler

Avcılar’da maytap tartışması kavgaya neden oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre dükkanın önüne gelen iki çocuk, içeriye torpil atarak kaçtı. Bunun üzerine iş yeri sahibi çocukları kovalamaya başladı.

Bir süre sonra kırtasiyeci dükkana geri dönerken, iş yerine çocukların aileleri geldi.

Avcılar’da torpil kavgası: Kırtasiyeciyi dövdüler - 1

Saldırganlardan biri öfkeyle iş yeri sahibine saldırırken, diğerleri de adama yumruklarla vurmaya başladı.

Çocukların aileleri tarafından dövülen kırtasiyeci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırtasiyeci ambulansla hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

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