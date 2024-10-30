Avcılar’da torpil kavgası: Kırtasiyeciyi dövdüler

Avcılar’da maytap tartışması kavgaya neden oldu.



Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana geldi.



İddiaya göre dükkanın önüne gelen iki çocuk, içeriye torpil atarak kaçtı. Bunun üzerine iş yeri sahibi çocukları kovalamaya başladı.



Bir süre sonra kırtasiyeci dükkana geri dönerken, iş yerine çocukların aileleri geldi.