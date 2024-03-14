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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Avcılar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu enjekte edilmiş çikolata ile uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyonlarda 2'si yabancı toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Motosikletli şüphelilerden birinin uyuşturucuyu kask içerisine gizlediği tespit edildi.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

'un Avcılar ilçesinde polis ekipleri, Yeşilkent’teki G-836’ncı Sokak'ta şüphe üzerine motosiklet sürücüsü Abidin B.'yi durdurdu.

Yapılan aramada sürücünün kaskındaki kumaşın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucunun kilitli 7 şeffaf poşet içindeki 75 gram çikolataya enjekte edildiği tespit edildi.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu - 1

Abidin B., '' madde imal ve ticareti yapmak'' suçundan gözaltına alınırken, motosiklet otoparka çekildi.

Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 630 lira ile 1 cep telefonuna da el konuldu.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cihangir Mahallesi’nde ise, bir evde savcılık kararıyla arama yaptı.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu - 2

Aramada satışa hazır 115 gram ''Çikolatalı kubar'' olarak bilinen uyuşturucu ve yeşil reçeteyle satılan 2 ayrı çeşitte 16 hap ve hassas terazi bulundu.

Uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili 2’si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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