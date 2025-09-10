Avcılar'da yangın paniği: Bir evin çatısında başladı, üç binaya sıçradı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir evin çatısında çıkan ve çevredeki üç binaya sıçrayan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G.79'uncu Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki üç binaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı binalarda hasar oluştu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- İstanbul Avcılar
- Yangın
- İtfaiye