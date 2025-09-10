Avcılar'da yangın paniği: Bir evin çatısında başladı, üç binaya sıçradı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G.79'uncu Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki üç binaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı binalarda hasar oluştu.