Avcılar'da yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Firuzköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, olay yerinin çevresindeki kamera görüntülerinden otomobilin plaka bilgisine ulaştı.
Kiralık olduğu tespit edilen araç Yeşilkent Mahallesi'nde bulunurken, aracı kullandığı belirlenen sürücü O.C.S. ekiplerce gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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