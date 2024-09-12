Avcılar'da yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı.

Avcılar'da yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Firuzköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, olay yerinin çevresindeki kamera görüntülerinden otomobilin plaka bilgisine ulaştı.

Kiralık olduğu tespit edilen araç Yeşilkent Mahallesi'nde bulunurken, aracı kullandığı belirlenen sürücü O.C.S. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okulda sahte öğretmen iddiası: 3 aileden suç duyurusu

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altında

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altında

Ümit Özlale kimdir? İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin biyografisi

Ümit Özlale kimdir? İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin biyografisi

CHP'den Hüda-Par'a "ilk 4 madde" tepkisi

CHP'den Hüda-Par'a "ilk 4 madde" tepkisi

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2025 Diyanet Hac kura çekimi takvimi)

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2025 Diyanet Hac kura çekimi takvimi)

Küçükçekmece’de adliye önünde silahlı kavga

Küçükçekmece’de adliye önünde silahlı kavga

Anadolu Adalet Sarayı önünde aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı

Anadolu Adalet Sarayı önünde aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...