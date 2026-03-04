Avcılar'da yıkım kontrolden çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım, kontrolden çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki Reşit Paşa Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapıldığı sırada moloz parçaları cadde üzerine döküldü.

Yaşanan o anlar çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşların kaldırımda yürüdüğü sırada, etrafı toz bulutu kapladığı ve vatandaşların can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.