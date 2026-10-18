Avcılar'da yol verme tartışması. 3 kişiye aracıyla çarptı, 4 gözaltı var

Cihangir Mahallesi’nde iddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle karşı yönden ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü otomobiline bindi. Sürücü, tartıştığı 3 kişiye aracıyla çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen E.B. (34), Y.E.Ö. (26), E.Ö. (24) ve S.Ö. (52) gözaltına alındı.