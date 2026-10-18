Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Avcılar'da yol verme tartışması. 3 kişiye aracıyla çarptı, 4 gözaltı var

18.10.2026 22:41

Avcılar'da yol verme tartışması. 3 kişiye aracıyla çarptı, 4 gözaltı var
DHA

Avcılar'da çıkan tartışmada aracını grubun üstüne sürdü

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Avcılar’da park yeri nedeniyle çıkan tartışmanın ardından otomobiline binen sürücü, tartıştığı 3 kişiye çarparak kaçtı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Cihangir Mahallesi’nde iddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle karşı yönden ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü otomobiline bindi. Sürücü, tartıştığı 3 kişiye aracıyla çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

 

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen E.B. (34), Y.E.Ö. (26), E.Ö. (24) ve S.Ö. (52) gözaltına alındı.