Avcılarda zabıta ve pazarcı esnafı arasında kavga

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde iki ayrı sokakta birkaç kadın ikinci el ürünleri satmak için tezgah açtı.



İhbar üzerine Avcılar Belediyesi'nden zabıta grevlileri sokağa geldi. Görevliler, izinsiz satış yapan kadınlara müdahale ederek, sattıkları ürünleri kamyona yüklemeye başladı.

Bunun üzerine kadınlar zabıta görevlilerine tepki gösterdi. Zabıta ekipleri ve satış yapan kadınlar arasında arbede yaşandı.



İddiaya göre, daha önce de defalarca müdahale edilmesine rağmen yeniden açılan pazarda sergilenen ikinci el kıyafetler ekipler tarafından kamyona yüklendi.



Sergiledikleri ürünlerin alınmasına tepki gösteren bir kadın zabıtaya taş attı. Bir kadın da giden kamyona tırmanarak el konulan kıyafetleri almak istedi. Zabıta ekipleri ise şikayet alındığı için müdahale edildiğini ifade etti.