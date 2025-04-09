Avcılar'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
Avcılar'da D-100 Karayolu'nda bir aracın ani fren yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan biri Avcılar Metrobüs Durağı yakınlarında aniden fren yaptı. Bu araç ile birlikte peşinden gelen 6 araç da duramayarak birbirlerine çarptı.
Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yolun sol şeridi trafik ekibinin çalışması yapabilmesi ve araçların çekilebilmesi için uzun süre kapalı kaldı.
D-100'de Beylikdüzü istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çalışmaların ardından kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.
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