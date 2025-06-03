Avcılar'daki çocuk tacizcisi adliyede

İstanbul Avcılar'da kız çocuğunu taciz ettiği şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avcılar'daki çocuk tacizcisi adliyede

Telefon uygulaması üzerinden 14 yaşındaki H.Ş.'ye taciz içerikli mesajlar attığı iddiasıyla yakalanan A.D.'nin (22) Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden yapılan taciz içerikli yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatmış, H.Ş. isimli çocuğa söz konusu mesajları attığı belirlenen A.D. Avcılar'da yakalanmıştı.

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