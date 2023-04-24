Avcılar’da üzerine beton parçası düşen kadın hayatını kaybetti

Avcılar’da binadan kopan beton parçalarının başına isabet ettiği kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki beton parçaları henüz belirlenemeyen sebeple koparak düştü.



Kopan parçalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Mahbup Uzunay'ın (38) başına isabet etti.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan kadın hastaneye götürüldü.



Uzunay, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.