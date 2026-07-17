AVCI'ya yakalandılar, 65 Telegram grubu kapatıldı: 110 şüpheli gözaltında
17.07.2026 08:49
Son Güncelleme: 17.07.2026 08:52
Telegram isimli anlık mesajlaşma platformunda kurdukları gruplarda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda il genelinde çalışma yürütüldü.
Emniyetin AVCI isimli analiz uygulaması üzerinde yapılan inceleme sonucu çok sayıda uyuşturucu ticaretine yönelik paylaşım tespit edildi.
110 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri 110 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında tespit edilen 65 Telegram grubuna erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.