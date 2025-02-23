Avda tüfeği patladı, 12 yaşındaki oğlunu öldürdü

Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde, Rıfat E. İsimli şahıs, avlanmak için ormanlık alana 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E. ile gitti.



Bu sırada av tüfeğinin kazara patlaması sonucu Ateş Ali E. isimli çocuğun kafasından vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.



Öte yandan olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahsın gözaltına alındığı ve adli tahkikata başlanıldığı ifade edildi.