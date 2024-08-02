Avdalaz Kalesi 3 bin yıldır ihtişamını koruyor! Tarihin ilk apartmanlarından biri

3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi’ndeki tarihin ilk apartmanlarından birisi olarak kabul edilen 12 katlı "Avdalaz Kalesi" ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor.

Avdalaz Kalesi 3 bin yıldır ihtişamını koruyor! Tarihin ilk apartmanlarından biri

Afyonkarahisar ile birlikte Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi özellikle yaz döneminde ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor.

Vadideki en çok dikkat çekici eserlerin başında ise Avdalaz Kalesi geliyor. 12 katlı yapısı ile Milattan Önce yapılan kalenin düşmanlara karşı savunma amaçla kullanıldığı çevreye hakim bir kaya kütleye yapılışından anlaşılıyor. Kale çevresinde ve kaya kütlenin alt kısımlarında Roma ve Bizanslıalara ait mezarlar olduğu biliniyor.

30 DERECELİK AÇIYLA YAPILMIŞ

Kalede yer alan yerin dibine doğru 30 derecelik açıyla yapılmış bir tünel bulunmaktadır.

Günümüzde yaklaşık 30 m sonrası taşlarla tıkalı olan bu tünelin bir su kuyusu mu yoksa oluşabilecek herhangi bir tehlike durumunda gizli bir geçit mi olduğu gizemini halen koruyor. Kralın ve kraliçenin halkı selamladığı alana bakan bir kral yerinin manzarası ise eşsiz bir görsel güzellik sergiliyor.

Vadiyi ziyaret gelenler ise eşsiz yapı karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor.

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