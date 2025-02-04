Avlanırken ayağı kayınca kendini vurdu

Olay, saat 20.00’de Yenice ilçesine bağlı Hacılar köyünde meydana geldi. Domuz avına çıkan Yusuf Ü., engebeli arazide ayağı kayarak yere düştü. Bu sırada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Yusuf Ü., vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı olan Yusuf Ü., Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Ü., buradaki tedavinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.