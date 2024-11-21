Avlanmak için gidip geri dönmedi: Kayıp kişiden acı haber

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

Avlanmak için gidip geri dönmedi: Kayıp kişiden acı haber

Malkara'da yaşayan Veli A.'nın avlanmak için gittiği Karaidemir Barajı'ndan dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarı yaptı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baraj gölünde yaptıkları arama sonrası Veli A.'nın cesedini sudan çıkardı.

Veli A'nın cenazesi, otopsi için Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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