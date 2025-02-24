Avlanmaya gitti: Kazara oğlunu öldürdü!

Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.’nin başına isabet etti. Rıfat E.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.