AVM hırsızı hala kayıp: Termal cihazlarla tavan arası aranıyor

Adana'da iki gün önce kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilo altın ile 100 bin lira çalan hırsız aranıyor. Şüphelinin alışveriş merkezinde saklanma ihtimaline karşı polis ve kurtarma ekipleri, havalandırma boşluklarında termal cihazlar ve arama-kurtarma köpeğiyle arama yaptı.

AVM hırsızı hala kayıp: Termal cihazlarla tavan arası aranıyor

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iki gün önce olayı yaşandı.

Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

AVM hırsızı hala kayıp: Termal cihazlarla tavan arası aranıyor - 1

3 KİLO ALTIN VE 100 BİN LİRA ÇALDI

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi.

Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen şüpheli bulunamadı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

AVM hırsızı hala kayıp: Termal cihazlarla tavan arası aranıyor - 2

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KÖPEKLE ARAMA

Havalandırma boşluğundan sesler gelmesi üzerine şüphelinin hala alışveriş merkezinde saklanabileceği ihtimalini değerlendiren , boşluklarda ve mağazaların arasındaki vatandaşların kullanmadığı koridorlarda geniş kapsamlı arama yaptı.

Destek istenen AFAD ekipleri de termal cihazlarla tarama yaptı ama bir ize ulaşılamadı.

Gece saatlerinde ise arama-kurtarma köpeğiyle çalışma yapıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, diğer yandan çevredeki yüzlerce güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Müşteri giriş-çıkışlarının devam ettiği alışveriş merkezinde bazı kişilerin tavandan ses duyması üzerine asma tavanın sökülüp merdiven dayanarak görevliler tarafından arama yapıldı.

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