AVM önünde çalıntı araçla silahlı saldırı

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp mahallesindeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.



Kimliği belirsiz bir şahıs, çalıntı olduğu belirlenen sahte plakalı otomobil ile alışveriş merkezinin önüne gitti.



Şüpheli, AVM'nin önünde bulunan Yunus E.'ye silahla birden fazla kez ateş etti.



İki yerinden vurulan Yunus E. yaralanırken, saldırgan aynı araçla olay yerinden kaçtı.





Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Emniyet güçlerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.