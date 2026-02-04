AVM önündeki durakta bomba paniği

Aydın'da şüpheli valiz paniği yaşandı.

Olay Efeler ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde bulunan durakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki vatandaşlar, sabah saatlerinde durak içerisinde bir valiz olduğunu fark etti.

Uzun süre valizi gelip alan olmayınca vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemelerin ardından bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi.

Muğla Karayolu da bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bomba imha uzmanı, valizi fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlattı.

Valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.