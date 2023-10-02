AVM önündeki kira dayağında ev sahibi serbest

Saadetdere Mahallesi’ndeki AVM’nin önünde kira konusunda anlaşamadığı kiracısı A.E’yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ev sahibi A.E’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli A.E, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
AVM’NİN ÖNÜNDE DÖVMÜŞTÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül’de Saadetdere Mahallesi’ndeki AVM’nin önünde bir kişinin darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlatmıştı.
Yapılan incelemede, kimlik bilgileri tespit edilen A.E. (28) kira konusunda anlaşamadığı A.E’yi (50) tartışma sırasında darbetmesi üzerine “kasten yaralama” suçundan gözaltına alınmıştı.
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