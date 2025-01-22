AVM otoparkında bıçaklı kavga

Elazığ’da bir alışveriş merkezinin otoparkında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri, diğerini bıçakla yaraladı. Polis saldırganı gözaltına aldı.

AVM otoparkında bıçaklı kavga

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

’da bir alışveriş merkezi otoparkında bıçaklı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, H.U.U. ile Ç.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden sözlü tartışma yaşandı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, H.U.U. cebinden çıkardığı bıçak ile Ç.N.’yi bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.

Öne Çıkan Video

Kartalkaya'daki otel faciasında ölenler belli oluyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...