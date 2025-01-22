AVM otoparkında bıçaklı kavga

Elazığ’da bir alışveriş merkezi otoparkında bıçaklı kavga çıktı.



Edinilen bilgiye göre, H.U.U. ile Ç.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden sözlü tartışma yaşandı.



Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, H.U.U. cebinden çıkardığı bıçak ile Ç.N.’yi bıçakladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Saldırgan gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.