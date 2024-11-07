AVM otoparkında çocuğa şiddet uygulayan şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul Tuzla'da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

AVM otoparkında çocuğa şiddet uygulayan şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan ve tutuklanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adalet Bakanlığı, olayla ilgili yeni görüntülerin çıkmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararına itiraz edildiğini duyurdu.

Şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

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