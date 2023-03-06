AVM otoparkında "egzoz gazı" paniği

Kimi vatandaşlar egzoz gazı kokusu sebebiyle otoparktan yayan çıkarken araç sürücüleri de mahsur kaldıkları otoparkta korna çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.



AVM otoparkındaki araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, "Yarım saattir bekliyoruz. Böyle sorumsuzluk olmaz. Arabada çocuklar var sonuçta arabanın egzozu var. Arabayı da çalıştıramıyorsun. Koku geliyor çocuklara zararlı. Dakikalardır bekliyoruz. Biz çözüm bulan yok. Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. 20 dakikadır bekliyoruz" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin