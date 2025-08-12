AVM otoparkında otomobil yangını

Beyobası Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki AVM'de, otomobilin sürücüsü Ömer Y., aracını otoparka park ederek indi. Kısa süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, AVM güvenliğine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motor bölümünde çıkan yangına anında müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sırasında AVM'de panik yaşanırken, müşteriler ve çalışanların hızla dışarı çıktığı görüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.