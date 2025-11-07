AVM, stadyum ve millet bahçesine sığınak zorunluluğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Sığınak Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliğe göre yeni yapılacak 5 bin seyirci kapasiteli stadyum ve spor salonlarında sığınak zorunlu olacak.

Aynı kapasitedeki mevcut stadyum ve spor salonlarının ise bodrum katları ya da varsa bulunan rezerv alanları sığınak olarak kullanılacak.

Yönetmelikle alışveriş merkezleri ile bölge, genel ve ticari otoparkların sığınak vasfında projelendirilmesi ve yapılması da zorunlu olacak.

Yeni yönetmelikte sığınak yapılacak yerler arasında millet bahçeleri de yer alıyor. Sığınak alanları bahçe alanının yüzde 3'ünden az olamayacak.