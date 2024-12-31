AVM’de acı son: 95 yaşındaki kadın yürüyen merdivende can verdi

Batman’da yürüyen merdivenden düşen kadın yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre olay, şehirdeki bir AVM’de yaşandı.



95 yaşındaki Cevriye Kayhan, yürüyen merdivenden dengesini kaybederek düştü.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kayhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yaşamını yitiren kadının cansız bedeni Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.