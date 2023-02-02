AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene ayağı sıkışan 7 yaşındaki Filipinli çocuğun 3 parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Olayla ilgili 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

'da bir alışveriş merkezinde () ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Şişli'deki AVM'de meydana geldi. Filipinler uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti.

İddiaya göre, alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.L.'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı.

AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu - 1

Sağ ayağının 3 parmağı kopan A.M.L.'nin ayağı sıkışan yerden çıkarıldı.

Çocuk, hemen Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürüldü

AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu - 2

Kopan sağ ayağındaki üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı.

En yakın hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince aile özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı. Çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili ''taksirle yaralama'' suçundan soruşturma başlatıldı.

AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu - 3

Olayın ardından yürüyen merdivenler kapatıldı.

Alışveriş merkezi tarafından olayın yaşandığı alana ''Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz'' yazısı asıldı.

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