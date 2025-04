AVM'de ayrımcılık: Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı

Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında 7 yaşındaki Down Sendromlu M.A.Y, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti.



Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olduğunu fark edince çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.



Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken Mert'in yalnızca fiziksel ve zihinsel farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından ayrımcılık olarak değerlendirildi.