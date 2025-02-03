AVM’de büyük soygun: Güvenlikleri atlatıp kaçmayı başardı
Adana’daki bir alışveriş merkezinde büyük bir soygun gerçekleşti. Gece saatlerinde alarm sesini duyan güvenlik görevlileri, kuyumcunun içinde bir hırsız olduğunu fark etti. Güvenlikleri atlatmayı başaran hırsız, 3 kilogram altın ve 100 bin lira parayla kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana’da bir kuyumcuya giren hırsız, 3 kilogram altın ile 100 bin lira çaldı. Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yaşandı.
Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü.
Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.
Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi.
Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı.
Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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