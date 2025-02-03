AVM’de büyük soygun: Güvenlikleri atlatıp kaçmayı başardı

Adana’da bir kuyumcuya giren hırsız, 3 kilogram altın ile 100 bin lira çaldı. Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yaşandı.



Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü.



Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.