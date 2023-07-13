AVM'de çamaşır ipiyle asılı bulundu

ÇAMAŞIR İPİYLE BORUYA ASILMIŞ HALDE BULUNDU



Olayın ardından ihbar üzerine AVM’ye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin tetkikler sonrasında olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı. Daha sonra Bekkaya’nın cansız bedeni cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.



Öte yandan Bekkaya’nın son olarak sabah saatlerinde iş arkadaşı S.K. ile görüştüğü ve temizlik odasına girip bir daha çıkmadığı tespit edildi.



Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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