AVM'de feci kaza! Yürüyen merdivenden düşen kadın öldü

Batman'da bir alışveriş merkezinde feci bir kaza yaşandı. 95 yaşındaki kadın, yürüyene merdivende düşerek hayatını kaybetti.

AVM'de feci kaza! Yürüyen merdivenden düşen kadın öldü

Edinilen bilgiye göre, Petrol CTY AVM'de 95 yaşındaki Cevriye Kayhan, yürüyen merdivenden dengesini kaybederek aşağı düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Kayhan'ın cansız bedeni Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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