AVM’de galericiyi vurmuştu, ifadesi ortaya çıktı. "Ayağına sıkacaktık, öldürme niyetimiz yoktu"

Sarıyer 'de bir AVM 'de bulunan kafeteryada galerici Barış A. (35), yanına yaklaşan E.T. (16) tarafından bacağından vurularak yaralanmıştı.

Edinilen bilgiye göre E.T., kafeteryada oturan Barış A.’nın yanına giderek bir süre konuştu. "Dövmelerin güzelmiş" diyerek Barış A.’nın yanından ayrılan E.T., kısa süre sonra geri gelerek yanında bulunan silahla Barış A.’nın bacağına 1 el ateş etti. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SARIYER YUNUS POLİSİ TAKİPLE YAKALADI

Saldırının ardından uzaklaşan E.T.’yi almak için olay yerine araçla gelen İdris Ü. (48), polisleri görünce kaçmaya başladı. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timlerinin takibi sonucu E.T. ile İdris Ü. yakalandı. Yapılan aramalarda silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İdris Ü.’nün poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.

'ONUN İŞİNİ BİTİRECEKTİK'

E.T.'nin ifadesinde, "Olay günü bende şu an mesaj içerikleri olmayan yabancı bir numaradan müştekiye silahla ateş etmem için 200-300 bin lira para teklif ettiler. Bana mesajlaşma uygulamasından konum attılar ve oraya silahı almaya gittim. Silahı almaya arkadaşım Yusuf Ç. ile birlikte gittim. O gün Barış A.’nın işini bitirecektik. Sadece ayağına sıkacaktık. Öldürme niyetimiz yoktu. O gün bekledik, gelmeyince evlere dağıldık. Daha sonra bana silahı veren kişi tekrar beni çağırdı. Kafenin konumunu söyledi.



Ben de kafeye gittim ve bekledim. Biraz daha bekleyince geldi ve oturdu. Uzaktan kestim. Sonra yanına giderek 'Dövmelerin güzelmiş' dedim. Ardından cebimden silahı çıkararak bacağına doğru hedef alıp 1 el ateş edip olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.



"TELEGRAM'DA İNFAZ GRUBU"

Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki şüpheli, polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine Telegram'da üye olduğu "infaz grubu" isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü.

Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor.