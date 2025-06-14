AVM'de ilaçlama yapıldı, 6 kişi zehirlendi

Giresun'da bir alışveriş merkezinde yapılan ilaçlama neredeyse felaketle sonuçlanıyordu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde zehirlenme şüphesiyle Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk incelemelerde, alışveriş merkezinde ilaçlama işlemi yapıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Sağlık ekiplerimizce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 vatandaşımız, genel sağlık durumlarının iyi olması sebebiyle hastaneye gitmeyi tercih etmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın ardından kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvuran 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.



AFAD İl Müdürlüğüne bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ekiplerince yapılan teknik ölçüm ve analizlerde çevresel değerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğinin altı çizildi.