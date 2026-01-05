AVM'de kırılan cam çocukların üzerine düştü

İstanbul'da bir AVM'de mağazanın camı çocukların üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü şiddetli rüzgarın etkisiyle Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki mağazanın camı kırıldı.

Emir A. (14) ve Burak A.'nın (14) üzerine düşen cam, iki arkadaşın yaralanmasına neden oldu.

Çocuklar, çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Çocukların aileleri, olayla ilgili polise şikayette bulundu.