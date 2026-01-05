AVM'de kırılan cam çocukların üzerine düştü
05.01.2026 15:35
Anadolu Ajansı
AA
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir AVM'de mağazanın kırılan camı çocukların üzerine devrildi. Olayda iki çocuk yaralandı.
İstanbul'da bir AVM'de mağazanın camı çocukların üzerine devrildi.
Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü şiddetli rüzgarın etkisiyle Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki mağazanın camı kırıldı.
Emir A. (14) ve Burak A.'nın (14) üzerine düşen cam, iki arkadaşın yaralanmasına neden oldu.
Çocuklar, çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Çocukların aileleri, olayla ilgili polise şikayette bulundu.