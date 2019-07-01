Maltepe'deki bir AVM'de kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişi, başına silah dayadı.
AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi.
Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı, daha sonra da polis merkezine götürdü.
AVM'de kız arkadaşıyla tartışan ve başına silah dayıyan kişi ikna edildi
DHATürkiye
İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken, bölgeye özel harekat polisleri intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirdi.
Maltepe'deki bir AVM'de kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişi, başına silah dayadı.