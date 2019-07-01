Maltepe'deki bir AVM'de kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişi, başına silah dayadı.

AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı, daha sonra da polis merkezine götürdü.