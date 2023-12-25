AVM'de korkutan yangın

İstanbul'un Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de, iddiaya göre dördüncü kattaki restoranın bacasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.