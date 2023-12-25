AVM'de korkutan yangın

İstanbul Pendik'te bir alışveriş merkezinin (AVM) dördüncü katında bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

AVM'de korkutan yangın

İstanbul'un Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir 'de, iddiaya göre dördüncü kattaki restoranın bacasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

AVM'de korkutan yangın - 1

Yangının meydana geldiği kat, ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Merdiven aracıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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