AVM'de ölümlü kavga

İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.



Altıntaş Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, dün akşam saatlerinde Semih Köse (30) ile S.B. arasında "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine, S.B. yanındaki bıçakla Köse'yi yaraladı.



İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Polis, şüpheli S.B. ile kavgaya karışan kardeşleri S.B. ve T.B'yi gözaltına aldı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

