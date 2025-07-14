AVM'de ortalık karıştı, taraflar birbirine girdi

Kahramanmaraş'ta bulunan bir AVM'de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

AVM'de ortalık karıştı, taraflar birbirine girdi

'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir 'de henüz bilinmeyen bir edenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, daha sonra bir güvenlik görevlisinin müdahalesi ile son buldu.

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