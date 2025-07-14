AVM'de ortalık karıştı, taraflar birbirine girdi
Kahramanmaraş'ta bulunan bir AVM'de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir AVM'de henüz bilinmeyen bir edenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kavga daha sonra bir güvenlik görevlisinin müdahalesi ile son buldu.
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