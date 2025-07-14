AVM'de ortalık karıştı, taraflar birbirine girdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir AVM'de henüz bilinmeyen bir edenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kavga daha sonra bir güvenlik görevlisinin müdahalesi ile son buldu.