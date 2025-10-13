AVM'de yemek katı karıştı: Sandalyeler havada uçuştu
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir AVM'nın yemek katında iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında sandalyeler havada uçuştu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
Ankara'da bir alışveriş merkezinin yemek katında kavga çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi.
AVM'nin yemek katında oturan iki grup arasında "Ne bakıyorsun." sözleriyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirine sandalyeleri fırlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı.
- Etiketler :
- Kavga
- Avm
- Ankara Etimesgut