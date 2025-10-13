AVM'de yemek katı karıştı: Sandalyeler havada uçuştu

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir AVM'nın yemek katında iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında sandalyeler havada uçuştu.

Ankara'da bir alışveriş merkezinin yemek katında çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesindeki bir 'de meydana geldi.

AVM'nin yemek katında oturan iki grup arasında "Ne bakıyorsun." sözleriyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine sandalyeleri fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı.

