AVM'de yemek yiyen vatandaşın üstüne asma tavan parçası düştü

Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin yemek katında meydana geldi. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanın parçaları henüz bilinmeyen nedenle yemek yiyen vatandaşın üzerine düştü.