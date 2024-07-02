AVM’deki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı

Erzurum’da bir AVM’de husumetli kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla yaralandı. Polis olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi arıyor.

AVM’deki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı

’da bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Lalapaşa Mahallesi’ndeki bir ’nin üst katında husumetli kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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